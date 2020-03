U.Almeirim a caminho do título

A formação almeirinense goleou o até então segundo classificado, o Coruchense por 5-0 e ficou ainda mais perto do título de campeão. Com golos de Gabi, Camões, Garutti, Rafael e Igor. São agora 13 pontos para o vizinho Fazendense que venceu no Pego com dois golos de Alcobia e recuperou a segunda posição.

Na segunda distrital duas derrotas. O Fazendense B por 7-1 em Pontevel e o Benfica do Ribatejo por 2-1 no Espinheirense.

No Inatel a equipa de Paço dos Negros perdeu por 3-2 no Santanense e caiu para o último lugar da Serie 1.

Na Série 2 a Sumol Compal empatou a dois golos em Alcanhoes e o Raposense perdeu por 2-1 no Estevense.