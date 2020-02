U. Almeirim conquista título

A equipa das iniciadas U.Almeirim no escalão de Iniciadas sagrou-se esta sexta-feira, dia 21 fevereiro, campeã de futebol 7 do campeonato distrital da Associação de Futebol de Santarém.



É o primeiro campeonato organizado por este organismo e o União de Almeirim fica para a história como o primeiro campeão.



O U.Almeirim jogou esta sexta feira no Estádio Municipal de Almeirim com a União Desportiva da Chamusca e venceu por 10-1.



A duas jornadas do final a equipa só precisava de vencer esta partida para festejar o título.



Para a história ficam os golos de Sofia Machado e Ana Leonor ambas com hat-trick, dois de Maria Gaspar, um de Lara Cruz e outro de Juliana Xenon.