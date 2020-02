Histórico: Força Especial de Emergência e Proteção Civil em Almeirim

O Comando da Força Especial de Emergência e Proteção Civil (FEPC), da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), está sedeado em Almeirim desde esta sexta-feira, 21 de fevereiro.

“O caminho faz-se caminhando. Um dia feliz para o Concelho”, começou por dizer Pedro Ribeiro nas redes sociais.



O autarca sublinha ainda que “esta deslocalização do Comando da FEPC de Lisboa para Almeirim, cujas redes viárias permitem a projeção rápida para qualquer zona do País devido à sua centralidade, permite gerar sinergias relativamente à ligação entre as áreas da gestão operacional e da logística. A medida permite ainda reforçar a capacidade de atuação da ANEPC, ao contribuir para o incremento da rede de proteção e socorro no território nacional. Por outro lado, com o previsto recrutamento de 250 novos operacionais para a Força Especial de Proteção Civil e a regulamentação da sua estrutura e organização internas, esta deslocalização ajuda a robustecer essa Força Especial.”

A deslocalização da Comando da FEPC para o distrito de Santarém resulta da reorganização da ANEPC e da implementação da sua nova estrutura orgânica.

A nova orgânica da ANEPC define cinco Comandos Regionais (CREPC) e Almeirim foi escolhida como sede do CREPC de Lisboa e Vale do Tejo.

O novo complexo de edifícios afetos à Proteção Civil em Almeirim integra também a Base da FEPC, a Unidade de Reserva Logística Nacional, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).