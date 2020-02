Violência/Racismo

Hoje em dia, temos assistido cada vez mais nos órgãos de comunicação social, casos de violência por parte das forças de segurança. Isto é um assunto que até há uns tempos atrás era “tabu”. Mas será que esta violência demonstrada é exagerada? Nestes casos que passam nestes órgãos só se vê sempre uma versão da história, a versão que vende mais notícias. Ou seja a versão das supostas vítimas, das pessoas que nessas notícias foram agredidas sem justa causa, apenas e só porque as autoridades assim se lembraram.

Já chega deste tipo de comunicação e forma de colocar a população contra as autoridades. Este tipo de comentários tem que ser combatido, e as forças de segurança defendidas pelo povo e pelas entidades competentes. A este tipo de notícias sobre a violência policial, está sempre associado a racismo. Será que as nossas autoridades, ou até mesmo o nosso país é racista? Na minha opinião, não! Pode e haverá uma pequena minoria que até seja, mas na maioria somos um país que adota bem todos o tipo de pessoas, porque independente das raças, são apenas e só pessoas.

Com isto e para terminar apelo à sensibilidade da população nestes casos que tanto ouvimos falar, sensibilidade para perceber as duas partes da dita violência policial, até porque se assim foi exercida é porque do outro lado não foram o mais corretos.

Por JOAQUIM RAFAEL GOMES