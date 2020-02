Temporada apresentada para Santarém. Expetativas altas

Foi no passado sábado, dia 25 de janeiro, apresentada a temporada de 2020 na Monumental Celestino Graça, em Santarém. Junto ao monumento ao saudoso Celestino Graça foi montado um cenário digno do “prestígio” com que a empresa ‘Praça Maior’ dignificou a Monumental da capital do Ribatejo . Reabilitada em 2019, com a feitura de três corridas de toiros – todas elas de grande prestígio – teve presente mais de 25.000 espectadores, e gerou uma economia (ativa) de mais de 1 milhão de euros para o concelho.

Mais de 60% dos espectadores vieram de fora de Santarém. A empresa ‘Praça Maior’, depois do terminus da temporada, efetuou um “donativo” ao Lar dos Rapazes de Santarém, elevando ainda mais o seu dever cívico, patente nos oito amigos que formam a empresa, sem fins lucrativos, prejudicando em muito o tempo afetivo para estarem na zona de conforto, junto às famílias e amigos.

Bem hajam! A apresentação teve muitos intervenientes na Festa, famílias e muito público em geral, cavaleiros como António R. Telles, L. Rouxinol Jr., Rui Fernandes, Francisco Palha, João R. Telles Jr., entre outros, sendo de realçar também a presença do ganadero Joaquim Grave. Relativamente aos cartéis anunciados, segue-se a seguinte divulgação: 22 de Março – 16H00 – Cavaleiros Rui Fernandes, João R. Telles Jr. e Luís Rouxinol Jr.. Toiros Palha, Veiga Teixeira, Murteira Grave, Canas Vigouroux, Calejo Pires e Mata-0-Demo. Forcados de Santarém e Aposento da Moita . 7 de Junho – 17H30 – Cavaleiros António Ribeiro Telles e João Moura Jr., em mano- -a-mano. Forcados de Santarém, em solitário, nas comemorações do 105º aniversário. Toiros de Herd.s António Silva . 10 de Junho – Dia de Portugal – 17H 30 – Cavaleiros João Ribeiro Telles Jr. e Francisco Palha. Matador de Toiros Julian Lopez – El Juli.

Forcados de Santarém e Évora. Toiros Veiga Teixeira (4) e Carcigrande (2) . Está lançado o mote …. Vamos aos TOIROS!