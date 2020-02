A Alfândega do Porto, recebeu no dia 4 de fevereiro, a cerimónia que já se tornou conhecida como “os óscares” do vinho e da gastronomia em Portugal. A Revista de Vinhos anunciou e premiou “Os Melhores do Ano 2019” e a Quinta do casal Branco arrecadou o Prémio de Excelência para o Falcoaria Grande Reserva 2015.

“A Revista de Vinhos tem acompanhado e registado a evolução do vinho e da gastronomia do nosso país desde 1989. Tornou-se na mais influente publicação especializada portuguesa nestas áreas. Pois bem, nesta cerimónia vai celebrar esses 30 anos com respeito pelo passado mas, sobretudo, de olhos postos no futuro. Não apenas vamos premiar e homenagear o trabalho de grandes protagonistas e de novos valores, como também vamos anunciar um conjunto de novos projetos que reforçará o dinamismo e a abrangência de atuação da Revista de Vinhos e do grupo Essência do Vinho, dentro e fora de Portugal”, afirma Nuno Guedes Vaz Pires, diretor da publicação.

“Os Melhores do Ano” da Revista de Vinhos distinguiram um total de 24 categorias: “Prémio Homenagem”, “Prémios Excelência – 30 Melhores Vinhos”, “Personalidade do Ano no Vinho”, “Personalidade do Ano na Gastronomia”, “Personalidade do Ano no Brasil”, “Vinho do Ano”, “Produtor do Ano”, “Produtor de Vinhos Fortificados do Ano”, “Produtor Revelação do Ano”, “Empresa do Ano”, “Marca do Ano”, “Enólogo do Ano”, “Enólogo Revelação do Ano”, “Sommelier/Wine Director do Ano”, “Inovação/Investigação do Ano”, “Enoturismo do Ano”, “Loja/Garrafeira do Ano”, “Distribuidor do Ano”, “Restaurante Gastronómico do Ano”, “Restaurante com Melhor Serviço de Vinhos”, “Chefe de Cozinha do Ano”, “Chefe Revelação do Ano”, “Produtor Artesanal do Ano” e “Destino Gastronómico do Ano”.