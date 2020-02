Eleições: Tigres vai a votos

Os sócios do Hóquei Clube Os Tigres vão estar reunidos em Assembleia Geral para eleger os corpos sociais.



A sessão ordinária vai decorrer no auditório da Biblioteca Municipal

Marquesa de Cadaval pelas 20 horas, com seguinte ordem de trabalhos:

1.Eleição dos corpos gerentes para o triénio 2020/2023;

2.Outros assuntos de interesse geral para o clube.

Não havendo quorúm suficiente, à hora designada na presente convocatória, de mais de metade dos associados, a Assembleia Geral funcionará, meia hora depois, pelas 20:30 horas, com qualquer número

de associados, em conformidade com o disposto do n.º1 do artigo 43.º da Assembleia Geral.