Atletas de Almeirim na seleção

O Gabinete Técnico da Associação de Futebol de Santarém agendou um treino para quarta-feira, dia 5 de fevereiro, no Pavilhão Gimnodesportivo de Minde, e estão convocadas três atletas do Futalmeirim: Leonor Castanheiro, Leonor Pinho, Mariana Simões.



Esta convocatória tem por finalidade a formação da Seleção Distrital Futsal Feminino Sub-17, com vista à participação no Torneio Interassociações, que se realiza entre 22 a 25 de fevereiro de 2020, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, em Viseu.