Histórico: 20 kms conseguem acesso à 2ª Divisão

Resultado histórico para o atletismo almeirinense: Pela primeira vez na história da competição do nacional de clubes de pista coberta, Almeirim vai ter uma equipa a disputar a 2ª Divisão Nacional.



Com equipa muito jovem, sendo a maioria jovens residentes no concelho de Almeirim e formados pelo clube, deixando na continuidade de um futuro risonho pois a alinhar estiveram um juvenil, dois juniores, seis sub-23 e dois séniores. De entre os elementos da equipa destaque para o experiente atleta Sérgio Vieira que alinhou nos 5000 m marcha com uma 6ª posição geral nacional.

Para além do bom registo individual de Sérgio Vieira, fica o destaque dos elementos do meio fundo com vitória absoluta nacional nos 800 m de Miguel Mascarenhas, atleta que foi ainda 8º nos 3000 m e de César Soares que foi 5º nos 1500 m.

Fica ainda a nota para o segredo deste apuramento para o nacional, que foi o facto de a equipa ter pontuado em todas as provas, feito inédito para a A20KM de Almeirim, que na sua história só havia marcado presença nas finais de clubes ao ar livre e na 3ª divisão – uma em masculino e outro no feminino.

A final de clubes está marcada para 22 e 23 de fevereiro em Braga.



Os 20 kms de Almeirim vão disputar a 2ª divisão nacional com as seguintes equipas: Casa de Benfica de Faro, o Atlético Clube da Póvoa de Varzim, ADR Água da Pena, ACR Senhora do Desterro, CSS João da Madeira, CPT Sobral Seira e Cucujães.