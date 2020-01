Tertúlia da Quinta surpreende criançada com Sopa da Pedra

A desafio da direção de uma escola de Almeirim, Sérgio Rodrigues, proprietário do Restaurante Tertúlia da Quinta, fez uma apresentação e demonstração da confeção da tradicional sopa da região. Uma ação de promoção da Sopa da Pedra, levada a cabo pelo restaurante, junto de crianças do 1º ciclo do ensino básico.

“Preocupamo-nos em manter uma alimentação saudável, uma dieta equilibrada e também em manter viva a tradição da nossa terra”, refere Sérgio Rodrigues. O mote para início deste momento, foi a apresentação da típica pedra, um dos ingredientes principais da história do frade da lenda da sopa. Seguiram-se a cebola, as batatas, os enchidos, o feijão, as carnes e os coentros. Daqui surgiram todos os ingredientes alvo de desenhos e pinturas elaboradas por todos os participantes.

Terminada a apresentação, todos os presentes, alunos, professores e auxiliares degustaram a Sopa da Pedra. Para alguns foi o reforçar de um paladar conhecido, para outros significou uma surpresa agradável. “Só de ver a satisfação daquelas crianças a repetir o prato cheio de sopa, valeu bem a pena esta experiência”, salienta o proprietário do restaurante.

Fotos evento neste link: https://we.tl/t-F2Gil7LN2s

Sobre o restaurante:

Em 2005 surge o restaurante Tertúlia da Quinta que nasce da vontade do seu proprietário em expandir o negócio que já detinha – uma pequena garrafeira localizada no mesmo local que servia petiscos típicos portugueses, mas que almejava ter uma dimensão e exposição maior. Pertence à Associação dos Restaurantes da Sopa da Pedra e que está neste momento em processo para certificação da Sopa da Pedra Original.

Localizado no Largo da Praça de Touros, 37A, Almeirim. Tel. 243593008, é constituído por duas salas e está de portas abertas de terça-feira a domingo, das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h00.