Gustavo Costa reeleito na Comissão Política do PS

No próximo dia 1 de fevereiro, entre as 15h e as 19 horas, na sede local do PS, realizaam-se as eleições da Comissão Política Concelhia de Almeirim. A lista apresentada é encabeçada por Gustavo Gaudêncio da Costa e tem como mandatário Pedro Miguel Ribeiro.

No mesmo dia, hora e local, terá lugar a eleição da Coordenadora Concelhia e da Comissão Política das Mulheres Socialista de Almeirim que é encabeçada por Teresa Paula Rodrigues Aranha sendo mandatária Maria Emília Botas Moreira.