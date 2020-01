Atleta de Almeirim ganha campeonato na Associação de Lisboa

José Veiga Dias sagrou-se no último fim de semana Campeão Regional Associação Patinagem de Lisboa, em Sub-15.



A equipa de Sub-15 da AE Física D, onde milita o jovem guarda-redes almeirinense, conquistou no passado fim de semana ao vencer a fase final da prova organizada pela AP Lisboa e que contou com 30 equipas referentes às Associações de Lisboa, Leiria e Ribatejo.



Na 3.ª fase, e que apurava o campeão regional a equipa da Física superiorizou-se ao Parede FC, SL Benfica e HC Turquel, tendo vencido os jogos frente aos seus opositores com 13 vitórias, um empate e uma derrota tendo apontado 152 golos e sofrido 52,