NERSANT apresenta projetos de apoio às IPSS da região

A NERSANT realizou esta semana um conjunto de sessões para dar a conhecer os diversos projetos de apoio às IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social do distrito de Santarém. Nestas sessões às IPSS foram apresentadas as Ferramentas de Apoio Gestão Financeira disponibilizadas pela NERSANT, o programa de Formação Modular Financiada 2020 e o Portal Compro no Ribatejo. As sessões começaram na terça-feira, dia 21 de janeiro, na Sede da NERSANT em Torres Novas, e na Startup Santarém, na quarta-feira, dia 22, na Startup Ourém e no Núcleo NERSANT do Sorraia em Benavente; e terminou na quinta-feira, 23, com mais duas apresentações no Núcleo NERSANT de Abrantes e na Quinta das Pratas no Cartaxo.

Ferramentas de Apoio Gestão Financeira

A NERSANT disponibiliza, a partir deste mês, quatro Ferramentas digitais de Apoio à Gestão, de Cálculo Financeiro e Planeamento, sem custos para as empresas e também para as IPSS.

Disponível a partir do site da Associação, a primeira destas ferramentas permite fazer o Cálculo do Custo Financeiro total, por empréstimo – TAEG (Taxa Anual de Encargos Efetiva Global). Permite ainda o cálculo do valor anual e mensal total suportado, para cada financiamento, permitindo assim às empresas controlar os seus custos financeiros de forma rigorosa.

Uma segunda ferramenta permite elaborar o mapa de Cash-flows, de forma automatizada. Permite uma compreensão das origens e aplicações de meios libertos; e auxilia na otimização das estratégias financeiras ao nível do investimento e financiamento.

A terceira ferramenta faz o Planeamento detalhado das receitas e despesas previstas. Permite fazer a identificação das necessidades e excessos de fundos em cada mês; e a comparação entre o previsto e o realizado (receitas/despesas).

A quarta ferramenta permite realizar o Planeamento e controlo de gestão financeira de curto prazo

Gestão de recebimentos e pagamentos, fornecedores, clientes e contas bancárias.

Estas ferramentas estão acessíveis, mediante um simples registo, para as empresas, no site www.inovfin.com

Formação Modular Financiada 2020

A NERSANT oferece uma vasta oferta de formação financiada, sem custos para as IPSS. Em fevereiro a NERSANT tem programadas as seguintes ações de formação: Em Santarém – Comunicação Interpessoal/Comunicação Assertiva; e Inteligência Emocional; em Abrantes – Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no trabalho; e Marketing Didital; em Benavente – Língua Inglesa/Vendas; e Comunicação Interpessoal/Comunicação Assertiva; em Ourém – Língua Inglesa/Vendas; e Estratégias de E-Marketing; em Torres Novas – Folha de Cálculo/Funcionalidades Avançadas; e Língua Espanhola/Atendimento; e no Cartaxo – Marketing Digital; e Inteligência Emocional.

Informação detalhada em https://www.nersant.pt/academia/formacao-financiada/

NERSANT estreia portal Compro no Ribatejo

Já está online o portal www.compronoribatejo.com, um serviço criado pela NERSANT apresentou esta semana, a sua mais recente aposta para dinamizar os negócios no Ribatejo entre empresas associadas e não associadas. Desta forma, a NERSANT procura aproximar as empresas e proporcionar negócios. O portal permite que qualquer pessoa conheça os serviços e produtos das empresas associadas da NERSANT. Oferece a possibilidade de solicitar gratuitamente propostas de negócios e pedir quotações de produtos e serviços, de forma a poder tomar as melhores decisões.

aceda a: http://compronoribatejo.pt/