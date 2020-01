Equipa da jornada Futalmeirim soma e segue em 2020

Depois de duas semanas na localidade almeirinense o futsal amador regressou á capital do Ribatejo. A equipa do Futalmeirim deu continuidade ao bom momento de 2020 e somou um importante triunfo por 1-0 frente ao Marinhais, alcançando precisamente o seu adversário na tabela. O campeão Borussia depois de uma surpreendente derrota na jornada anterior voltou a sorrir e goleou por 6-3 o Real SC Santarém. Por fim, o grande jogo da jornada opôs os Sardões do Planalto á UDR e a líder isolada da prova proveniente de Vila Nova da Rainha não facilitou vencendo 2-1. Na Divisão de Honra (2ª liga) a empresa Decisões e Soluções Torres Novas é a nova líder do campeonato ao vencer 3-2 a Esportive Brasil.

Sábado 1 de Fevereiro na escola prática de Santarém: 16H- Virtudes vs NOS5, 17H- Real vs Cartaxense, 18H- Sardões vs Futalmeirim, 19H- Marinhais vs Borussia.