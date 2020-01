Circulação na Ponte condicionada

Estão a decorrer trabalhos de reparação de juntas de dilatação no IC10, esta sexta-feira dia 24 de janeiro, e é necessário proceder ao seguinte condicionamento de trânsito:

24 de janeiro, IC10, entre o km 5+000 e o km 6+000, das 08:00 às 18:00 horas – supressão de bermas e via, mantendo-se a circulação em ambos os sentidos:

– Supressão da berma direita (sentido Almeirim-Santarém);

– Supressão de via e berma direita (sentido Santarém – Almeirim);

Os trabalhos estarão devidamente sinalizados e acompanhados pela GNR, sempre que se revelar necessário.



As autoridades solicitam a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que estas situações provocam, na certeza que estes trabalhos vão contribuir para a melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores.