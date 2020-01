Filipe Rego deixa Paço dos Negros

“Por motivos pessoais e nada mais do que isso, chegou ao fim a ligação que tinha como treinador do futebol sénior da Instituição de Paço dos Negros”.



Foi desta forma que Filipe Rego anunciou a saída do comando técnico do Paço dos Negros, que milita no Campeonato Distrital do Inatel.



“Saio de consciência tranquila, pois a equipa conseguiu os primeiros objetivos da época. Ficar em primeiro no grupo, passar à fase seguinte e presente nos oitavos de final da Taça Amizade”, conclui o treinador.