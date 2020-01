Encontro dos Reis nos dias 26 e 26

O Footkart organiza o 10.º Encontro dos Reis do Footkart 2020 nos dias 25 e 26 de janeiro.



No sábado (dia 25 de janeiro durante todo o dia) no campo de futebol 7 junto ao pavilhão ABC, no Estádio Municipal de Almeirim junto às piscinas e no campo de futebol 11 em Paço dos Negros. No domingo (dia 27 de janeiro durante todo o dia) no Campo de Futebol em Paço dos Negros.



A entrega de troféus às equipas realiza-se pelas 12h30m e pelas 18h no dia 25 de janeiro nos três locais; pelas 12h30m e pelas 18h no dia 26 de janeiro no Campo de Futebol em Paço dos Negros.