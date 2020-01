O treinador da equipa de sub-10 do Fazendense recebeu, no fim de semana, o cartão branco por ter jogado com menos um jogador para ter o mesmo número de atletas do adversário. Na altura desta decisão o jogo estava empatado a zero.

No final, o Fazendense venceu por 2-1. Este gesto foi protagonizado pelo treinador da equipa de sub-10, a mesma equipa que tem frases de apelo ao fair play.