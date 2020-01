Mobilidade à distância de um dedo

Lançada ao público a meados de dezembro 2019, a App Moov-u®, disponível para o serviço Rápidas de Lisboa conta já com cerca de 1500 downloads, 800 interações e mais de 500 títulos adquiridos, o que nos permite afirmar que tem sido uma aposta com benefícios claros no dia-a-dia dos utilizadores deste serviço. A App Moov-u® surge com o objetivo de melhorar e simplificar as rotinas associadas à utilização dos serviços de transporte coletivo. Através da Moov-u® os utilizadores do serviço Rápidas de Lisboa podem consultar horários, comprar o seu título de transporte e recarregar o seu passe (disponível num prazo de 48h), em qualquer lugar e com toda a comodidade!

De funcionamento intuitivo, gratuito e de fácil acesso, a Moov-u® está disponível em versão mobile, para sistemas Android e iOS e permite a utilização de MBWay, Referência multibanco e Cartão de crédito, como formas de pagamento. Esta nova funcionalidade resulta de uma forte aposta em acompanhar as tendências do mercado, que pretende, em 2020, ser alargada a toda a área geográfica e com a integração do serviço de informação em tempo real.