Futsal: Almeirim recebeu Taça

A festa do Futsal amador foi até às Fazendas de Almeirim, a convite do anfitrião Futalmeirim e foi um verdadeiro sucesso. Jogou-as a 1ª jornada da Taça Moove Me com todas as 12 equipas em prova, o Futalmeirim não aproveitei o fator casa e foi derrotado pela União Cartaxense por 1-3. De seguida as equipas da 1ª Divisão superiorizar-se às da Honra: os Sardões do Planalto golearam 6-2 as Virtudes e a UDR venceu 3-2 o NOS5, e o detentor do troféu Borussia vendeu a AREPA por 3-0.



Num jogo emotivo o Marinhais ganhou 1-0 ao Real SC Santarém e por fim a equipa brasileira da Esportive puxou dos galões e venceu 5-3 a empresa Decisões Soluções Torres Novas. Os jogos tiveram cobertura em direto pela Almeirinense TV.