E o profissional do ano é… Custódio Castelo

O Rotary Club de Almeirim vai realizar no dia 31 de janeiro as cerimónias de Homenagem ao Profissional do Ano e vai entregar a distinção a Custódio Castelo.

Este ano a escolha recaiu sobre um profissional da cultura e das artes, com a qual procur homenagear todos os profissionais do ramo da nossa zona geográfica.

A personalidade escolhida como exemplo de profissional, de ética e espírito de serviço que procuramos praticar e difundir, é o músico Custódio Castelo.

Do programa consta a sessão solene, pelas 18h30, no Salão Nobre na Câmara Municipal de Almeirim e depois jantar no Moinho de Vento.