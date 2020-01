Fortaleza enche-se de estrelas e há um craque com ligações a Almeirim

Falta pouco para o relvado do Presidente Vargas se encher de estrelas e entre os convocados está o administrador da Sad do U. Almeirim, Palhinha. Nesta quinta-feira, lendas de Brasil e Itália entram em campo em Fortaleza para reviver a final da Copa do Mundo de 1994. A partida está marcada para as 21h30.

O clássico marca o regresso da Seleção Brasileira de Masters, uma iniciativa liderada pelo Presidente Rogério Caboclo e pela nova gestão da CBF. O grande objetivo é valorizar a história do futebol brasileiro e os craques que a escreveram. Neste primeiro jogo, a convocatória foi pontualmente focada na Copa do Mundo de 1994. Nos próximos compromissos da Seleção de Masters, haverá uma maior variedade de gerações vestindo a camisa do Brasil.