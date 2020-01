Dirigente do U. Almeirim apanha um ano de suspensão

Carlos RIbeiro, Dirigente do U. Almeirim Sad, foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém com um ano castigo, levando-se em conta o tempo que já cumpriu em suspensão preventiva e na multa de 150,00 €.



Pelo que escreve, o orgão da Associação de Futebol de Santarém é decisão tem por base os desentendimentos com Mário Nélson ocorridos no jogo com o SL Cartaxo, 5 de outubro de 2019.



O U. Almeirim Sad está excluído do prémio disciplina.