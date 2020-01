A Rutis ainda tem algumas vagas para as pessoas que queiram participar no curso de formação em Igualdade do Género (obtenção da Especialização em Igualdade de Género) que vamos realizar no Porto, Santa Maria da Feira, Bragança, Almeirim, Évora e Beja em janeiro/fevereiro de 2020, em colaboração com a Comissão de Igualdade de Género (CIG).



Será de certeza uma formação muito interessante para os profissionais da área social, educacão, legal e saúde.



O curso é gratuito, destina-se a licenciados e irá decorrer em regime pós-laboral no total de 58 horas.



Inscrições e mais informações em dulce@rutis.pt / 968 799 741 / www.rutis.pt.