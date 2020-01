Administrador do U. Almeirim Sad participa em jogo de estrelas mundiais

A volta às atividades da Seleção Brasileira de Masters, o adminitrador do U. Almeirim Sad, Palhinha, vai participar num jogo de estrelas.



Num jogo que promete grandes momentos e um reencontro certamente irá emocionar os adeptos brasileiros: a volta da dupla de ataque Bebeto e Romário, que encantou o mundo na Copa de 94. Em Fortaleza, na próxima quinta-feira, 9, craques lendários de Brasil e Itália irão reviver as emoções da final do mundial, quando os brasileiros conquistaram o tetracampeonato. O duelo entre as Seleções de Lendas será no Estádio Presidente Vargas, às 21h30 (de Brasília).

A Seleção Brasileira terá uma equipa praticamente completo em campo. Taffarel, Gilmar, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, Branco, Mauro Silva, Mazinho, Zinho, Bebeto, Romário, Paulo Sérgio, Viola, Mauro Galvão, Palhinha e Careca entrarão em campo sob o comando de Carlos Alberto Parreira.

A Itália terá Tassotti, Mussi, Benarrivo, Baresi, Costacurta, Apolloni, Eranio, Albertini, Berti, Casiraghi, Zola, Evani e Massaro e será comandada por Arrigo Sacchi. A Azzurra contará também com personagens que defenderam o país em outros mundiais, como Braglia, Rossi, Vierchowod, Panucci e Toto Schillaci.