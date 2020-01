Obras nas piscinas terminam no final de fevereiro

As obras da terceira e última fase de recuperação das Piscinas Municipais de Almeirim terminam no final de fevereiro.



“Dada a necessidade de as manter em funcionamento essa intervenção tem sido feita por fases, num investimento superior a 500 mil euros. Sabemos que as obras provocam sempre constrangimentos mas no final estou certo que valerá a pena”, detalha Pedro Ribeiro.



Este espaço tem mais de 20 anos.