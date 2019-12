Novo Ano – Artigo de opinião de Sónia Colaço

O final do ano aproxima-se, e como é habitual impôe-se que façamos um balanço. Em termos políticos tivemos as eleições para a Assembleia da República a marcar uma nova composição na “casa mãe da Democracia”. A presença de partidos com agendas e discursos populistas faz-nos questionar como chegámos aqui e o que podemos fazer para que as normas e regras democráticas prevaleçam sobre os inúmeros preconceitos e ideias fáceis. Acreditando que cada um de nós deve contribuir para um mundo mais justo e equilibrado, os eleitos locais e ativistas da CDU de Almeirim fizeram deste ano, mais um ano de trabalho e de dedicação à causa pública. Nos órgãos autárquicos, câmara, assembleias municipais e de freguesia, pautámo-nos pela coerência, clareza de ideias e no rigor com que questionámos o cumprimento da lei. Também as opções do executivo no orçamento para 2020, foram escrutinadas e exigimos transparência nas propostas e na gestão da coisa pública. No novo ano que se inicia poderão os almeirinenses contar com a CDU, com a sua capacidade de entrega e luta, justiça e trabalho para que possamos viver numa terra melhor. Como dizia o poeta Ary dos Santos “O tempo é vento/ Soprando ano após ano sobre a história/ Que para nós é vida e não memória/ Por isso é que no tempo em movimento/ Cada ano que passa é menos tempo/ Para chegar ao tempo da vitória.”