Derbie com transmissão na Almeirinense TV

Este domingo, pelas 15h, realiza-se um jogo entre Raposense e Paço dos Negros para acerto de calendário do Campeonato Distrital do Inatel e com transmissão em direto na Almeirinense TV.



A equipa da Almeirinense TV realizou este sábado uma visita técnica para com os responsáveis do Raposense acertar todos os pormenores da transmissão.



O jogo é da 1.ª jornada da segunda volta do campeonato.