Chegou ao fim maior torneio de andebol

Em 4 dias, equipas de Norte a Sul de Portugal Continental e Madeira participaram na maior edição de sempre do Torneio de Andebol Sopa de Pedra. Estiveram envolvidas mais de 600 pessoas entre atletas e dirigentes. Números que impressionam e que fizeram deste VI torneio de Natal de andebol organizado pelos 20Kms o maior de sempre.

Classificação por equipas

Infantis Femininos

1.ª U. Serra, 2.º Porto Salvo A, 3.º Porto Salvo B, 4.º Pinhal de Frades e 5.º Ass. 20 kms.



Infantis Masculinos

1.º Benavente, 2.º Sassoeiros, 3.º Boavista, 4.º Pinhal de Frades



Iniciados Femininos

1.º Seleção Madeira, 2.º Bartolomeu Perestrelo A, 3.º Ass. 20 kms de Almeirim, 4.º U. Serra, 5.º Vela Tavira e Bartolomeu Perestrelo B



Iniciados Masculinos

1.º Seleção Madeira, 2.º Benavente, 3.º Vela Tavira, 4.º Sassoeiros, 5.º Pinhal Frades e 6.º Portalegre



Juvenis Femininos

1.º Santa Joana A, 2.º AREPA, 3.º Seleção Madeira, 4.º 20 Kms, 5.º Cautchú, 6.º Pinhal de Frades, 7.ª Santa Joana B e 8.º GA Portalegre



Juvenis Masculinos

1.º Vela Tavira, 2.º Pinhal de Frades, 3.º Seleção Madeira, 4.º Quinta Nova, 5.º Salvaterra de Magos, 6.º Bairro Janeiro, 7.º Seleção Setúbal e 8.º 3A

Neste torneio conseguiram ainda prémios individuais as seguintes atletas:

Melhor Marcador: Afonso Lourenço, Benavente em Infantis Masculinos

Melhor Jogador: Luís Henriques, Benavente em Iniciados Masculinos

Melhor Marcadora: Inês Rodrigues, Ass. 20 kms de Almeirim em Juvenis



No final do torneio, o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim felicitou a organização: “Parabéns pelo sucesso. Foram dias de muito trabalho mas ver a cara de felicidades dos miudos vale tudo.”



Já no sábado, Miguel Laranjeiro, líder da Federação tinha estado em Almeirim e sintetizou: “Mais uma excelente organização. Aqui com o Presidente da Câmara Municipal Pedro Ribeiro, o vice presidente Paulo Caetano e Domingos Martins dos 20 Km de Almeirim. Uma nota especial para o programa da autarquia Pais de desportistas são pais responsáveis”.