O 6.º TORNEIO SOPA DA PEDRA de Andebol da Secção 20 Kms de Almeirim realiza-se até 22 e é o maior torneio de sempre.

Quais as expetactivas e desejos da organização?

A Secção de Andebol da Associação 20 Kms de Almeirim, desde que organizou o 1.º Torneio Sopra da Pedra- que se tem realizado sempre no mês de Natal coincidido com as férias escolares – sempre perseguiu a concretização de um evento não só com qualidade desportiva mas também como espaço, ponto de encontro e de convívio de atletas oriundos de diferentes pontos do país que de outra forma seguramente teriam dificuldade em se relacionarem.

Além destes aspetos fundamentais, a realização do Torneio Sopa da Pedra vem também demonstrar que o concelho de Almeirim está atento e presente no desenvolvimento desportivo, no caso da modalidade de andebol ao nível dos escalões de formação.

Quantas equipas e de que pontos do país?

Ano após ano, a qualidade do Torneio Sopa da Pedra é demonstrado nas suas diferentes vertentes desportivas e logísticas, não só pelo aumento do número de equipas participantes e logicamente pelo número dos seus atletas.

As equipas participantes no 6.º Torneio Sopa da Pedra são 39 e oriundas de organizações desportivas dos distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre, Faro, Leiria, Porto, Évora, Santarém, Beja e 1 clube e 2 seleções da Região Autónoma da Madeira.

É o maior torneio?

Esta 6.º edição do Torneio Sopa da Pedra é o maior Torneio até então realizado, o que vem provar não só a qualidade desportiva e de todos os outros aspetos a ele associados pelo reconhecimento dessa qualidade dos diversos clubes/associações participantes.

Em consequência da adesão de todas estas equipas e seleções participantes os jogos realizados serão 90.

Teremos quantos jogos? Distribuídos por que pavilhões?

Os jogos, tendo em consideração o seu elevado número, serão realizados nos 4 pavilhões desportivos do concelho de Almeirim – Pavilhão ABC, Escola Secundária Marquesa da Alorna, Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim.

Como correu a preparação?

A preparação para eventos desta natureza e procurando garantir e melhorar a qualidade dos mesmos no futuro,, inicia-se durante e logo que termina o último jogo, através dos contactos que se desenvolvem com os clubes/associações participantes. Digamos que há uma preparação contínua durante os vários jogos e contactos realizados ao longo da época desportiva nos diferentes escalões.

Começaram quase há um ano?

A Secção de Andebol da Associação 20 Kms de Almeirim, tem um sentimento de missão cumprida ao realizar as 5 edições anteriores, pois há clubes e associações que não só se afirmam para participações futuras mas funcionam também como elementos divulgadores da qualidade desportiva dos Torneios e dos diferentes aspetos positivos neles envolventes. O 6.ºTorneio Sopa Da Pedra, de certo, confirmará o sucesso dos anteriores.

Há clubes que de ano para ano já mostram vontade em vir?

O andebol no concelho de Almeirim, seguramente, merece um olhar e um repensar por quem, de facto, sente a modalidade despojado de outros valores que não sejam os mera e essencialmente desportivos, desprovidos de quaisquer benefícios materiais ou outros e focado, exclusivamente, na recuperação e desenvolvimento da modalidade.

Todos aqueles que sentiram, viveram, vivem e sentem esta modalidade, reconhecem que melhores tempos existiram e hoje o andebol no concelho é uma amostra e uma fotografia desfocada do que então existiu e se praticou.

No entanto, embora este não ser o momento e o local certos para nos centrarmos na discussão daquela situação, a direção da Secção de Andebol reconhecendo-a e dentro dos vários condicionalismos existentes, vem, ano após ano, direcionando esforços no sentido do desenvolvimento do andebol feminino nos escalões de formação e na preparação de escalões masculinos para o futuro.

Como está o andebol no concelho?

A Associação 20 Kms de Almeirim, na qualidade de entidade agregadora de diferentes modalidades desportivas do concelho e mesmo a maior do distrito de Santarém, da qual somos uma Secção, certamente reconhecerá que a realização de eventos desta natureza contribui , como a realização de todos os outros eventos das Secções que a integram, para o seu prestígio e afirmação desportiva, com mérito próprio pelo apoio sempre presente.

E o andebol nos 20 kms? Que importância tem para a associação a realização deste torneio?

A Secção em todas as edições do Torneio Sopa da Pedra, sempre teve apoios que também contribuíram para o seu sucesso. Ano após ano e este ano não foge à regra, contamos com o apoio, sempre presente e fundamental da Câmara municipal de Almeirim, das Juntas de Freguesia de Almeirim, e Fazendas de Almeirim, Agrupramento de Escolas de Almeirim, Associação Andebol de Santarém, Caixa Crédito Agrícola Ribatejo Sul, de empresas como SUMOL+COMPAL e Pani-Borges.

Quem são os vossos parceiros?

A Secção tem tentado a internacionalização do Torneio, mas até ao momento tal objetivo não se concretizou este ano. Todavia, desenvolveram-se contactos formais com organizações desportivas inglesas no sentido da sua participação na edição do 6.º Torneio Sopa da Pedra.

Não possível, mas ficaram sementes que poderão dar frutos, provavelmente, na próxima edição do Torneio Sopa da Pedra.