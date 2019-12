Largo Dr. Moita requalificado com 350 mil euros

A requalificação do Largo Dr. Moita em Cortiçóis, na freguesia do Benfica do Ribatejo, era uma velha aspiração e já foi aprovado um empréstimo de 300 mil euros para as obras avançarem.

“Sempre dissemos que a escola era prioritária. Por isso após essa obra, lançámos o concurso, que já esta a decorrer e se tudo decorrer normalmente as obras ainda se vão iniciar na Primavera. Ficaremos com um local renovado, adaptado a uma nova realidade com espaços de lazer para adultos e crianças”, destacou Pedro Ribeiro.