Márcio lançou apelo e O ALMEIRINESE ajuda a concretizar

Márcio Sampaio disse que queria festejar a conquista do mundial de clubes com a bandeira do município de Almeirim. O repto para fazer chegar um bandeira de Almeirim foi lançado pelo técnico num texto de opinião que foi publicado no Jornal O ALMEIRINENSE.



Ora, o nosso jornal ajudou a concretizar este objetivo e através da jornalista da Bola TV, Irene Palma, a bandeira enviada pela autarquia já está no Catar.



Veja as imagens da chegada da bandeira na Almeirinense TV.



Liverpool e Flamengo, campeão europeu e sul-americano de futebol, respectivamente, são os grandes favoritos a vencer o Mundial de clubes e a suceder ao recordista de troféus Real Madrid, na prova que arranca na quarta-feira, no Qatar.

Doha vai acolher os duelos pelo ceptro mundial, que será disputado pelos seis representantes de cada uma das confederações mundiais de futebol – Liverpool (UEFA), Flamengo (CONMEBOL), Al-Hilal (AFC), Espérance de Tunis (CAF), Monterrey (CONCACAF) e Hienghène Sport (OFC) -, além do anfitrião Al-Sadd.



Nas meias-finais, agendadas para 17 e 18 de Dezembro, estão automaticamente garantidos Liverpool e Flamengo, as duas principais “forças” deste Mundial de clubes, após terem erguido os troféus máximos da Europa e da América do Sul, sendo apontados como os grandes candidatos a disputar a decisão da prova.