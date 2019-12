U. Almeirim recebe bandeira da ética

O U. Almeirim recebeu do Instituto Português do Desporto e Juventude a Bandeira da Ética. A entrega foi feita por Eduarda Marques, Diretora do IPDJ de Lisboa e Vale do Tejo durante o jantar de natal do clube, na passada sexta-feira, dia 13 dezembro.



A bandeira consiste na certificação e promoção dos valores éticos no desporto. A implementação e operacionalização da Bandeira da Ética compete ao Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ, I.P.), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), mediante a criação de uma marca de qualidade das iniciativas desportivas, a qual deve ser potenciada pelas entidades certificadas dentro e fora da sua organização.

Na sua conceção contou com o apoio da Universidade dos Valores.O processo de certificação da Bandeira da Ética assenta nos seguintes pressupostos: Construção de um programa de certificação nacional na área da ética desportiva e educação para os valores no desporto; Uma conceção compatível e aplicável a todas as modalidades desportivas; Uma metodologia que garanta processos justos, transparentes e de autogestão;



A capacidade de gerar reconhecimento para iniciativas desportivas que apostam na temática da ética e valores no desporto.A Bandeira da Ética compreende os seguintes objetivos: Inovar, mediante a criação de uma metodologia para certificação dos valores éticos no desporto;Garantir uma metodologia flexível e útil para todo o tipo de agentes do sistema desportivo;Implementar um processo que identifique e promova boas práticas no desporto;Promover a visibilidade de iniciativas multiplicáveis e reconhecer a ação dos agentes do sistema desportivo.A Bandeira da Ética é dirigida a todas as entidades que pretendam que seja reconhecido e certificado o seu trabalho no âmbito da promoção dos valores éticos através do desporto. Os proponentes podem requerer a certificação de projetos, iniciativas, departamentos, ou da própria entidade no seu conjunto de atividades, devendo a informação prestada ser coincidente com o âmbito da certificação pretendida.



A Bandeira da Ética assenta numa plataforma tecnológica que viabiliza duas principais funcionalidades:a submissão de candidaturas à certificação, que se refere ao próprio processo de obtenção da acreditaçãoo repositório de boas práticas de ética e valores no desporto, onde são arquivados um conjunto de recursos de excelência, disponíveis para consulta por parte da comunidade da Bandeira da Ética.