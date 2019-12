Atleta completa prova de 300 kms

No passado dia 28 de Novembro teve início a terceira edição da Alrgarviana

Ultra Trail (ALUT), prova que cruza todo o território algarvio desde Alcoutim até Sagres, numa extensão total de 300 km, em completa autonomia.

Joel Simões fez parte do restrito lote de participantes na prova e, também, do ainda mais restrito lote de atletas que concluíram a dura prova algarvia que, além da longa distância, ainda conta com um desnível positivo acumulado de 7000 metros.

Do percurso, destaca-se a passagem pela serra de Monchique, já aos 200 km

de prova, o segmento tecnicamente mais exigente que surge numa fase

bastante adiantada da prova.

O almeirinense concluiu os 300 km (fazendo mais 21 km causados por desvios de orientação) em 70 horas e 50 minutos, classificando-se na 34ª posição geral.

Com várias provas de nível internacional no currículo como o Ultra Trail do Mont Blanc, a Mitic de Andorra ou o Gran Trail Picos de Europa, a ALUT surge como o maior desafio em termos de distância e horas consecutivas em prova para Joel Simões, contabilizando quase 3 dias ininterruptos de intenso esforço físico.