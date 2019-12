Startup Santarém dá a conhecer SOFID enquanto mecanismo de apoio à internacionalização

A Startup Santarém vai acolher uma sessão do projeto financiado Ribatejo Global, onde irá dar a conhecer a SOFID enquanto ferramenta de suporte à internacionalização das empresas, bem como outros mecanismos de apoio às exportações. O seminário acontece dia 12 de dezembro, pelas 14h30 e tem inscrições gratuitas.

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém encontra-se a dinamizar o projeto Ribatejo Global, que tem como objetivo promover a imagem, capacidades e potencialidades do Ribatejo junto de importadores e investidores, permitindo aumentar as exportações regionais e atrair investimento estrangeiro para a região.

Neste sentido, a associação vai realizar uma sessão do projeto no próximo dia 12 de dezembro, na Startup Santarém, onde irá dar a conhecer as oportunidades e mecanismos de apoio à internacionalização em diversos mercados internacionais, com destaque para a apresentação do caso específico da SOFID enquanto ferramenta de apoio à internacionalização das empresas. Na mesma ação, serão ainda apresentados diversos instrumentos bancários de pagamento internacional, bem como as ações e atividades previstas para 2020 pela NERSANT, no âmbito do apoio à internacionalização das empresas.

A participação neste seminário é inteiramente gratuita, devendo as empresas da região interessadas registar a sua presença no evento através da área de agenda do portal da NERSANT, em www.nersant.pt.

De referir que o projeto Ribatejo Global é financiado pelo Compete 2020 (Portugal 2020), no âmbito do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.