Museu Nacional Ferroviário com programação dedicada às famílias

Nos próximos dias 14 e 15 de dezembro, o Museu Nacional Ferroviário convida os visitantes a celebrarem o Natal com diversas atividades para toda a família e muitas surpresas durante todo o fim de semana.

Durante os dois dias, entre as 10h00 e as 18h00, nas Antigas Oficinas do Vapor teremos um Mercado de Natal, contando com a presença de vários artesãos e comércio local, no qual poderá adquirir os mais variados produtos e presentes muito especiais.

No dia 14, sábado, pelas 10h30 teremos a presença da Rainha Maria Pia numa Visita Especial de Natal, na qual miúdos e graúdos saberão mais sobre o caminho de ferro no nosso país e como era celebrada esta quadra pela Família Real e pelos Príncipes D.Pedro e D. Luís. Uma proposta da Coolture Tours.

À tarde, pelas 15h00, inicia o Atelier de Doces de Natal para famílias, para o qual convidamos as crianças a dar largas à imaginação na personalização de bolachas. Pelas 16h00, chega um verdadeiro desafio, a Oficina de Costura. Uma atividade realizada com crianças e adultos na qual será reproduzida uma locomotiva natalícia.

Domingo, dia 15 iniciamos pelas 10h30 com a visita temática “ A Bordo – Especial Natal “, na qual será convidado a subir a bordo da várias locomotivas, carruagens e salões da nossa coleção. Uma viagem emocionante que contará com um participante surpresa.

A partir das 15h00, tem lugar mais uma oficina para famílias de “Recycling e Upcycling de decorações de Natal “, na qual serão criados crafts de Natal reutilizando vários materiais usados diariamente.

Durante os dois dias, a entrada no Museu será gratuita, estando a participação nas atividades sujeitas a inscrição e, em alguns casos, a aquisição de ingresso.

Esta iniciativa conta com o apoio do Município do Entroncamento, da Junta de Freguesia Nossa Senhora de Fátima e do Regimento de Manutenção Militar.

Mais informações e marcações em servicoaocliente@fmnf.pt ou através do número 249 130 378.