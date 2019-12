Empreendedores preparam-se com a NERSANT para a implementação da sua ideia de negócio

Terminou no dia 28 de novembro mais uma edição do Programa de Aceleração de Ideias dinamizado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém. A iniciativa, onde participaram 10 empreendedores – teve como objetivo preparar os empreendedores e maturar as suas ideias de negócio para implementação no mercado.

O projeto da NERSANT consiste num programa condensado no tempo que, em apenas quatro semanas, procura apoiar os empreendedores na aceleração do processo de passagem da ideia ao negócio e no encontro de financiamento, visando uma mais rápida preparação, operacionalização e entrada no mercado.

A capacitação dos empreendedores foi realizadas através de métodos diversificados, nomeadamente workshops, networking, mentoria e consultoria especializada e dedicada. No programa, que terminou no dia 28 de novembro, foram abordados temas relevantes para a construção de um modelo de negócio, nomeadamente “segmentação de clientes e proposta de valor”, “como realizar um pitch e validar o modelo de negócio”, “construir uma estratégia de implementação do negócio e formas de explorar as oportunidades”.

No programa, participaram 10 empreendedores que se mostraram bastante satisfeitos com a iniciativa. Tendo em conta o sucesso desta edição, a associação está já a pensar na realização de uma próxima edição do Programa de Aceleração de Ideias, no próximo ano.

De referir que a NERSANT dispõe de uma vasta equipa de apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas e que atua sob a alçada da marca Sítio do Empreendedor. O projeto pode ser conhecido em http://sitiodoempreendedor.nersant.pt/ e os contactos são sitiodoempreendedor@nersant.pt ou 249 839 500.