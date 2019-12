Almeirim vai receber Comando da Força Especial e Comando Regional

O Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil vem para Almeirim e vai ser construído um edifício em Almeirim, o anuncio foi feito pelo Ministro da Administração Interna quando inaugurou o CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.



Eduardo Cabrita anunciou ainda que em 2020 vão ter mais 250 efetivos, duplicando assim os efetivos da Força Especial de Proteção Civil.



Ao mesmo tempo que revelou que em Almeirim vai receber a sede do Comando Regional Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo. Para além deste só existirão mais quatro em tudo o país.

Esta sexta-feira foi inaugurado formalmente, com a presença do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o novo edifício do CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, localizado na zona industrial de Almeirim.



Esta é a 3ª fase daquilo que a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil denomina de “Campus da Protecção Civil”. O primeiro do seu género em Portugal.