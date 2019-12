Falta de respostas leva a deitar abaixo concurso do IVV. Processo volta à estaca zero

Depois de dois concursos sem propostas parecia que, finalmente, à terceira ia mesmo avançar o concurso para as obras no antigo IVV, mas não. O processo volta à estaca zero e tudo porque a autarquia não deu resposta a questões levantadas nos erros e omissões no projeto. A Câmara terá retificado os pormenores na plataforma, mas não respondeu à empresa que tinha perdido o concurso mas tinha levantado questões.



O JORNAL O ALMEIRINENSE avança em primeira mão que depois de consultar os advogados, o executivo decidiu recomeçar o processo para “não estar ferido de legalidade”, explicou o vice-presidente Paulo Caetano.



“Pensamos que podíamos contratar, mas os juristas disseram que seria prudente suspender e assim vamos fazer”, concluiu Paulo Caetano.



A obra de reconversão das antigas adegas do IVV em Pavilhão Multiusos fica assim mais dois meses atrasada.

Esta é a maior obra de sempre realizada pela Câmara Municipal de Almeirim e o valor ronda os 3,5 milhões de euros.