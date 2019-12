A vontade de Deus para mim é aquilo que eu, no fundo mais fundo, quero. Mas só o sei através de uma relação de amizade que me vai tirando as defesas, os múltiplos apeteceres, tantas cascas que não me deixam ver quem sou. Deus quer que eu seja verdadeiramente eu! Deus quer a minha felicidade!

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.



