Borrego Leonor e Irmão aumenta e muda de instalações

A empresa Borrego Leonor e Irmão vai mudar de instalações para a Zona Industrial de Almeirim.



Na segunda Gala de O ALMEIRINENSE, Paula Borrego que recebeu o prémio economia, anunciou a mudança.



“Como grande projeto de 2020 a Borrego Leonor irá construir as suas novas instalações na zona industrial de Almeirim com as melhores condições para satisfazer os nossos clientes, um obrigado e uma boa campanha para 2020”, anunciou a administradora.



Fundada em janeiro de 1968 com sede, armazém e lojas localizadas em Almeirim, a Borrego Leonor e Irmão S.A, abriu uma segunda loja em Salvaterra de Magos, em novembro de 2015.

