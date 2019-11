Recepção ao Sporting muda de hora

“Fomos hoje informados pela FPP que o jogo do próximo domingo sofreu alteração de hora, ou seja, o jogo será às 15H. Lamentamos esta situação à qual somos alheios”. É com esta nota que o Hóquei Clubes Os Tigres informa que o jogo com o Sporting, agendado para dia 1 de dezembro, passa das 16h para as 15h.



O jogo faz parte da ronda número oito da 1.ª Divisão e é o jogo de maior relevo, em Almeirim, desde que o clube regressou à primeira divisão.



No cartaz de promoção ao jogo, a direção dos HC Tigres informa ainda que será “dia do clube”.

