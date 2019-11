Nove vinhos da região do Tejo premiados pela Caixa de Crédito Agrícola

O Crédito Agrícola distinguiu nove vinhos da Região do Tejo no 6.º Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola, uma iniciativa dinamizada em parceria com a Associação dos Escanções de Portugal.

Destaque para a vitória do Mythos Vinho Regional Tejo 2017, do Casal da Coelheira, que recebeu a Grande Medalha de Ouro na categoria de Tinto.

Dos 244 vinhos brancos, tintos e espumantes colocados à prova por 145 produtores nacionais das várias regiões vitivinícolas do país, o júri distinguiu, durante as provas cegas realizadas a 19 de Outubro no AUDIR – Auditório Municipal de Peso da Régua, 76 vinhos com a Tambuladeira dos Escanções de Portugal, 3 com Grande Medalha de Ouro, 35 com medalha de ouro e 38 com medalha de prata. Entre o painel de Júri, destaque para Andres Rosberg, escanção argentino e actual Presidente da ASI – Association de La Sommellerie Internationale.

A cerimónia de entrega dos prémios que contou com a presença de Licínio Pina, Presidente do CAE do Crédito Agrícola, José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua, e Manuel Cardoso, Vice-Presidente do Instituto da Vinha e do Vinho – entidade que certifica o Concurso desde a 1ª edição – foi conduzida por Sílvia Alberto e reuniu duas centenas de convidados entre produtores, representantes de cooperativas, enólogos, escanções e responsáveis do Crédito Agrícola de todo o país.

Nesta 6.ª edição foram distinguidos vinhos oriundos das regiões vitivinícolas dos Vinhos Verdes (3 medalhas), Douro (13 medalhas), Beiras (3 medalhas), Dão (5 medalhas), Bairrada (3 medalhas), Tejo (9 medalhas), Lisboa (12 medalhas), Península de Setúbal (6 medalhas), Alentejo (18 medalhas) e Algarve (4 medalhas).

Esta é mais uma iniciativa do Grupo Crédito Agrícola para apoiar o sector vitivinícola e o desenvolvimento das economias locais, especialmente as Cooperativas e os Produtores, promovendo e colocando à prova a qualidade dos vinhos nacionais.



VINHOS DO TEJO MEDALHADOS

Branco || Medalha de Prata

Casal da Coelheira Private Collection Vinho Regional 2018 | Casal da Coelheira, Sociedade Agrícola

Quinta da Atela Vinho Regional 2017 | Quinta de Vale Ventos

Tinto || Medalha de Prata

Cardeal Dom Guilherme Touriga Nacional Grande Escolha Vinho Regional 2017 | Adega Cooperativa de Alcanhões

Quinta dos Penegrais Alicante Bouschet Reserva Vinho Regional 2017 | António Carvalho Machado

Branco || Medalha de Ouro

Quinta da Badula Reserva DOC 2018 | Quinta da Badula

Varandas Grande Escolha DOC 2017 | Adega Cooperativa de Almeirim

Tinto || Medalha de Ouro

Canto da Vinha DOC 2018 | SIVAC – Sociedade Ideal de Vinhos de Aveiras de Cima

Quinta da Badula Reserva Vinho Regional 2014 | Quinta da Badula

Tinto || Grande Medalha de Ouro

Mythos Vinho Regional Tejo 2017 | Casal da Coelheira