Lucas dos Anjos marcou golo do empate da seleção portuguesa frente à Turquia

A Seleção Nacional sub-16 iniciou, esta terça-feira, a sua participação num Torneio Preparatório, na Turquia, com um empate a um golo, marcado pelo almeirinense Lucas do Anjos, frente à Dinamarca.

A Equipa das Quinas irá ainda enfrentar como adversários as congéneres da Bélgica (28 de novembro) e Turquia (30 de novembro), na competição.

Joaquim Milheiro em discurso direto:

“Foi uma partida de qualidade, jogada com grande intensidade, em que as duas equipas procuraram sempre lutar pela vitória. Nos primeiros minutos de jogo, em termos de organização defensiva, apresentámos algumas dificuldades e o adversário criou-nos alguns problemas, tendo marcado mesmo um golo. Com o decorrer do encontro, fomos crescendo e até acabámos a primeira parte com uma boa qualidade de jogo e superiores à Dinamarca. Na segunda parte crescemos em fluidez de jogo, conseguimos reagir muito melhor à perda de bola e criar mais oportunidades de golo. No fundo, o que nos faltou foi concretizar a nossa dinâmica ofensiva. Temos que ter mais agressividade para valorizar aquilo que foi a nossa organização de jogo. Não ficou expressado no resultado a nossa superioridade.

É uma competição muito boa, em que defrontamos adversários de elevada qualidade com uma identidade de jogo diferenciada e que nos colocam problemas diferentes. Só por si, isso já exige um nível de concentração permanentemente elevado e como consequência é ótimo para aquilo que é o desenvolvimento e crescimento da equipa, debaixo de grande adversidade, exigência e complexidade, face àquilo que são as circunstâncias para esta idade. É debaixo desta exigência máxima que queremos crescer e ter uma resposta de qualidade.”

Ficha de jogo

Torneio de Preparatório da UEFA

1.ª jornada

Emirhan Sports Complex, Antalya, Turquia



Equipa de Arbitragem: Turquia.

Árbitro: Batuhan Kolak

Árbitros assistentes: Firat Olgun e Oner Gokçedogan

Quarto árbitro: Yigitcan Yigit

Portugal 1-1 Dinamarca (0-1 ao intervalo)

Portugal: Diogo Pinto, David Monteiro, António Ribeiro, Gabriel Brás – Cap., Victor Lebas (Gonçalo Esteves, 72′), Ricardo Marques (Diego Moreira, 72′), Diogo Prioste (João Veloso, 83′), Youssef Chermiti (Rodrigo Ribeiro, 62′), Lucas Anjos (Silton Bacai, 62′), Dário Essugo e Hugo Félix (Samuel Justo, 83′).

Suplentes: Thiago Pereira, Marco Cruz, Diogo Monteiro.

Treinador: Joaquim Milheiro

Golos: Lucas Anjos (52′)

Disciplina: -.

Dinamarca: Frederik Bach Jensen, Jakob Leerhoj Larsen (Hjalte Andersen, 82′), Gustav Julius Mortensen, Filip B. Kristensen (Oliver Sylvest, 61′), Silas Andersen, Gustav Orsoe Christensen, Jeppe Kjaer Jensen (Gustav Bonde Dahl, 67′), Mikkel Rosleff Fischer, Pontus Andy Texel (Emil Rosberg Moller, 67′), Lauge Sandgrav (Gustav Vinter, 82′), Jonathan Pank Iversen.

Suplentes: arius Haudrum Jacobsen, Marcus Ryu Alstrup, Lasse Kaihoj, Noah Schak Nielsen.

Treinador: Soren Hermansen.

Golos: Gustav Orsoe Christensen (35′)

Disciplina: -.

Programa da Seleção*:

27 de novembro de 2019 | quarta-feira

11h00: Treino

28 de novembro de 2019 | quinta-feira

16h00: BÉLGICA x PORTUGAL (Emirhan Sports Complex)

29 de novembro de 2019 | sexta-feira

11h00: Treino

30 de novembro de 2019 | sábado

14h00: TURQUIA x PORTUGAL (Emirhan Sports Complex)

01 de dezembro de 2019 | domingo

07h30: Viagem Antalya – Istambul

13h15: Viagem para Lisboa

15h20: Chegada a Lisboa

*As horas mencionadas são as locais. Em Portugal continental são menos três horas.

Fonte FPF