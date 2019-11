No dia em que diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim, José Carreira, reagiu às notícias das constantes agressões e confusões que têm acontecido na Escola Febo Moniz, em Almeirim, a GNR também começou a fazer patrulhamento no páteo da Escola.



Ao que o nosso jornal apurou, o patrulhamento será feito nos intervalos por militares do posto e mesmo por elemento da Escola Segura.



Nos últimos dias têm-se multiplicado os casos de violência no interior da escola.

