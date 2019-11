Super Miguel vence Final da Taça de Portugal de Trail

O atleta do concelho Miguel Ângelo ganhou, no dia 23 novembro, a final da taça de Portugal de Trail da Associação de Trail Running de Portugal, numa prova realizada nos Açores.



Depois de ser segundo classificado no Campeonato Nacional Ultra Trail, Campeonato Nacional de Trail e Circuito Nacional de Trail, Miguel Ângelo conseguiu fechar a época com chave de ouro.



“O culminar de uma época fantástica com muitos pódios, mas onde faltava uma vitória destas. Só tenho a agradecer a todos os que tornaram este momento possível”, destacou.

.