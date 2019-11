VÍDEO – Veja o resumo do fim-de-semana futebolístico das equipas do concelho de Almeirim

Destaque do fim de semana desportivo para nova vitória do U.Almeirim em Samora Correia por 1-3 mantendo a série de vitórias consecutivas (11) e liderando o campeonato com 33 pontos mais 5 que o U.Tomar, segundo classificado.



O Fazendense continua a subir na tabela classificativa (4°) e derrotou o Cartaxo, um dos candidatos à subida por 2-1.



Na segunda distrital as duas equipas do concelho de Almeirim saíram derrotadas pelos mesmos números nesta ronda 7. O Fazendense B foi derrotado no Espinheirense por 3-0 enquanto o Benfica do Ribatejo perdeu pelo mesmo resultado no terreno do Rebocho.



Finalmente no Inatel, disputou-se os 16 avos de final da Taça Amizade, onde só a equipa Pacense se encontra em prova. A equipa de Paço dos Negros segue para os oitavos de final da prova depois de vencer em Cortiçada de Lavre por 3-4.