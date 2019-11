Márcio Sampaio vence Taça Libertadores da América

O almeirinense Márcio Sampaio venceu esta noite a Taça Libertadores da América ao serviço do Flamengo como preparador físico. Depois de ter trabalhado com Jorge Jesus em Braga, Sporting e Arábia, Márcio Sampaio acompanhou o técnico nesta aventura no Brasil.

Depois de ter estado a perder quase até ao final o golo do empate surgiu aos 88 minutos, seguido do golo que daria a vitória.



A Taça Libertadores da América de 2019, oficialmente CONMEBOL Libertadores 2019, é a 60ª edição da competição de futebol realizada anualmente pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Participam clubes das dez associações sul-americanas.