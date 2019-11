As agressões a alunos dentro da escola Febo Moniz em Almeirim continuam. O última agressão aconteceu esta sexta-feira, no bar da escola, cerca das 13h20, quando um aluno de etnia cigana agrediu gratuitamente um outro aluno.

O Almeirinense sabe que o agressor tapou a boca do agredido atirando-o para o chão e agredindo-o com o cotovelo. Na altura estava uma funcionária dentro do balcão que nada fez. Foi outro aluno que salvou o agredido.



EM ATUALIZAÇÃO