NERSANT convida empresas do turismo a inovar com programa de consultoria financiado a 90%

As empresas do setor da hotelaria e turismo interessadas em modernizar-se e melhorar o seu serviço, têm à disposição o Melhor Turismo 2020, programa de consultoria especializado para este setor e que pretende implementar práticas de inovação e modernização nos modelos de negócio, na organização e gestão das empresas desta atividade. A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, está a promover o Melhor Turismo 2020 e vai apresentar o projeto financiado a 90% na Startup Ourém, no dia 28 de novembro.

O programa de consultoria empresarial para o setor do turismo – que pode ser implementado em diversas áreas, tendo em conta os objetivos dos participantes – permite uma intervenção de fundo nas empresas através da apresentação de soluções concretas face aos problemas e oportunidades encontrados nas mesmas, com vista à sua modernização e prestação de um melhor serviço.

A iniciativa, que é financiada a 90%, vai ser apresentada na Startup Ourém já no próximo dia 28 de novembro, pelas 15h15. Na sessão, a NERSANT vai dar a conhecer detalhadamente os objetivos, metodologia de execução e condições de participação no programa de consultoria, bem como dará conta dos dados da edição anterior. Para ilustrar o trabalho que é feito ao nível do Melhor Turismo 2020, a associação empresarial convidou ainda para esta sessão um empresário do setor do turismo que integrou a edição passada da iniciativa e que vai dar a conhecer, na primeira pessoa, as vantagens de participação no projeto.

Importa referir que o Melhor Turismo 2020 é um programa desenvolvido pela NERSANT em parceria com a CTP – Confederação do Turismo de Portugal, e é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu, que comparticipa 90% dos custos de implementação do projeto em cada empresa.

Os interessados em marcar presença na sessão de apresentação do Melhor Turismo 2020 em Ourém, devem efetuar inscrição no portal da associação, em www.nersant.pt. O registo no evento é gratuito.